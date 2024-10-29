Рада дал добро на продление мобилизации и военного положения

Верховная Рада утвердила указы президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения и сроке общей мобилизации в Украине еще на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Об этом в телеграм-канале написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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«Рада поддержала законы № 12152 и № 12151 о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней. Докладывал оба закона секретарь СНБО Литвиненко. „За“ — 311 (военное положение) и 304 (мобилизация)», — написал Железняк.

Что такое военное положение

Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.