Кличко назвал дату, когда в Киеве начнут включать отопление для жилых домов

С 30 октября в Киеве начнется отопительный сезон для жилищного фонда. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Он отметил, что такое решение приняли ввиду погодных условий и прогнозов синоптиков относительно значительного снижения температуры, среднесуточные которой в течение трех дней будут ниже +8 градусов.

Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева необходимо около 7 дней.

Напомним

«Минфин» писал, что с 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.