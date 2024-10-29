Apple представила iMac с процессором M4 и поддержкой Apple Intelligence

Компания Apple представила обновленные моноблоки iMac с процессором M4, ориентированным на работу с использованием искусственного интеллекта (ИИ). У 24-дюймового компьютера стало больше оперативной памяти и появилась лучшая камера.

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Подробности

По сравнению с предыдущей моделью iMac количество оперативной памяти удвоилось. Базовый iMac теперь имеет 16 ГБ с возможностью разрешения до 32 ГБ.

Процессор Neural Engine у модели M4 в три раза мощнее, чем у модели iMac на M1.

Дисплей и камера

24-дюймовый дисплей Retina с разрешением 4.5K впервые доступен с опцией стекла с «нанотекстурой», которая, по утверждению Apple, уменьшает блики.

Моноблок получил веб-камеру Center Stage 12 Мп с функцией Desk View, позволяющей пользователям показывать не только себя, но и рабочее пространство сверху.

Apple Intelligence

Apple Intelligence предлагает пользователям беспрепятственную работу по Siri, которая теперь поддерживает как устные, так и печатные команды. Новые функции Apple Intelligence появятся в декабре и будут включать такие инструменты как Image Playground для создания креативных изображений и Genmoji для создания собственных эмодзи.

Цвет и передача данных

Новые iMac доступны в семи цветах: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебряном. iMac на M4 поддерживает Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Цены и конфигурации

Базовый iMac стоит $1299. Он имеет восьмиядерный центральный процессор, восьмиядерный графический процессор, 16 Гбайт объединенной памяти (также доступна конфигурация с 24 Гбайт), SSD емкостью 256 Гбайт (максимум предлагается 1 Тбайт), два порта Thunderbolt 4 (USB Type-C) Magic Keyboard и мышь Magic Mouse или трекпад Magic Trackpad.

За $1499 можно приобрести iMac с 10-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором, 16 Гбайт ОЗУ (за дополнительную плату можно выбрать 32 Гбайт), SSD емкостью 256 Гбайт (до 2 Тбайт за доплату), четырьмя портами Thunder C), клавиатурой Magic Keyboard с Touch ID и мышью Magic Mouse или трекпадом Magic Trackpad.

Предзаказ на новый iMac стартовал уже сейчас, а продажи начнутся 8 ноября.

Напомним

«Минфин» писал, что Apple представила новый планшет iPad mini с ИИ-функциями.