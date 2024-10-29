Apple представила iMac с процессором M4 и поддержкой Apple Intelligence

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 октября 2024, 15:53 Читати українською

Apple представила iMac с процессором M4 и поддержкой Apple Intelligence

Компания Apple представила обновленные моноблоки iMac с процессором M4, ориентированным на работу с использованием искусственного интеллекта (ИИ). У 24-дюймового компьютера стало больше оперативной памяти и появилась лучшая камера.

Компания Apple представила обновленные моноблоки iMac с процессором M4, ориентированным на работу с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Фото: Apple

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

По сравнению с предыдущей моделью iMac количество оперативной памяти удвоилось. Базовый iMac теперь имеет 16 ГБ с возможностью разрешения до 32 ГБ.

Процессор Neural Engine у модели M4 в три раза мощнее, чем у модели iMac на M1.

Дисплей и камера

24-дюймовый дисплей Retina с разрешением 4.5K впервые доступен с опцией стекла с «нанотекстурой», которая, по утверждению Apple, уменьшает блики.

Моноблок получил веб-камеру Center Stage 12 Мп с функцией Desk View, позволяющей пользователям показывать не только себя, но и рабочее пространство сверху.

Apple Intelligence

Apple Intelligence предлагает пользователям беспрепятственную работу по Siri, которая теперь поддерживает как устные, так и печатные команды. Новые функции Apple Intelligence появятся в декабре и будут включать такие инструменты как Image Playground для создания креативных изображений и Genmoji для создания собственных эмодзи.

Цвет и передача данных

Новые iMac доступны в семи цветах: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебряном. iMac на M4 поддерживает Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Цены и конфигурации

Базовый iMac стоит $1299. Он имеет восьмиядерный центральный процессор, восьмиядерный графический процессор, 16 Гбайт объединенной памяти (также доступна конфигурация с 24 Гбайт), SSD емкостью 256 Гбайт (максимум предлагается 1 Тбайт), два порта Thunderbolt 4 (USB Type-C) Magic Keyboard и мышь Magic Mouse или трекпад Magic Trackpad.

За $1499 можно приобрести iMac с 10-ядерным процессором и 10-ядерным графическим процессором, 16 Гбайт ОЗУ (за дополнительную плату можно выбрать 32 Гбайт), SSD емкостью 256 Гбайт (до 2 Тбайт за доплату), четырьмя портами Thunder C), клавиатурой Magic Keyboard с Touch ID и мышью Magic Mouse или трекпадом Magic Trackpad.

Предзаказ на новый iMac стартовал уже сейчас, а продажи начнутся 8 ноября.

Напомним

«Минфин» писал, что Apple представила новый планшет iPad mini с ИИ-функциями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами