Британский банк HSBC объявил о программе обратного выкупа акций (buyback) на сумму до $3 млрд после того, как прибыль превзошла прогнозы. Об этом пишет Bloomberg.
HSBC проведет buyback на сумму до $3 млрд
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Прибыль банка
Так, кредитор отчитался за 3 квартала 2024 года. Прибыль до налогообложения выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $8,48 млрд.
Квартальная выручка выросла на 5%, до $17 млрд.
Также совет директоров HSBC одобрил промежуточные дивиденды в размере $0,1 за акцию.
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Реакция акций
Акции HSBC подскочили на 4,9% в Лондоне во вторник, что явилось самым большим внутридневным ростом за шесть месяцев после подъема ранее в Гонконге.
HSBC уже передал $34,4 миллиарда акционерам за последние 18 месяцев, большую часть которых в форме обратного выкупа акций, что стало одним из лучших способов распределения капитала среди инвесторов.
Несмотря на это, акции показали относительно скромные показатели по сравнению с другими банками Великобритании, такими как Barclays Plc.
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