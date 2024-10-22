HSBC начинает наибольшую реструктуризацию за последние десятилетия под руководством нового генерального директора Пэм Каур. Она стала первой женщиной, управляющей учреждением. Об этом пишет Bloomberg.
Крупнейший европейский банк HSBC начинает большую реструктуризацию
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Главная цель нового CEO — сократить расходы банковского гиганта. HSBC объединит глобальные коммерческие и институциональные банковские операции и создаст новое международное отделение. Изменения предполагают сокращение количества руководящих должностей.
В совокупности эти изменения означают, что HSBC начинает наибольшую реструктуризацию за десятилетия.
«Новая структура приведет к упрощенной, динамичной и гибкой организации, поскольку мы сосредоточены на выполнении наших стратегических приоритетов, которые остаются неизменными», — говорится в заявлении.
Источник: Минфин
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