Boeing привлек $21 млрд в рамках продажи акций и долговых обязательств

Авиастроительная американская компания Boeing привлекла $21 млрд в рамках продажи акций и долговых обязательств, что позволило укрепить ее финансовое положение. Об этом пишет Bloomberg.

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Продажа акций

Boeing продал 112,5 млн обыкновенных акций по $143 за штуку. Акции были оценены со скидкой около 7,7% к цене закрытия пятницы в $155,01 за штуку. Компания также продала депозитарные акции на сумму $5 млрд, которые представляют собой 1/20 часть обязательных конвертируемых привилегированных акций.

Напомним

Boeing нуждался в капиталовложениях для поддержания инвестиционного уровня рейтинга и восстановления после затяжной забастовки работников.

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Ожидается, что компания потратит около $4 млрд наличных в четвертом квартале, что доведет ее общий отток свободных денежных средств до $14 млрд за год.