Boeing планирует продать акции и облигации на $15 миллиардов

Boeing планирует привлечь более $15 миллиардов капитала уже с понедельника. Об этом пишет агентство Reuters.

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Reuters сообщало, что производитель самолетов приближается к плану привлечения около $15 миллиардов из-за продажи обычных акций и облигаций с обязательной конвертацией, чтобы укрепить финансы.

Новая сумма капитала должна поступить от смешанных продаж акций и конвертируемых привилегированных акций, добавил источник, отметив, что общая сумма может возрасти в зависимости от спроса.

На прошлой неделе рабочие-механики проголосовали почти два к одному против последнего предложения Boeing по прекращению забастовки, остановившей производство 737 MAX.

В начале этого месяца компания заявила в отчетах регулятору, что может привлечь до $25 миллиардов из-за продажи акций и долговых обязательств, поскольку ее кредитный рейтинг инвестиционного уровня находится под угрозой.

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