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29 октября 2024, 11:52 Читати українською

Приток капитала в криптофонды за неделю составил более $900 млн, Banco Bisa интегрировал USDT: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Боливийский банк Banco Bisa интегрировал USDT для платежей

Боливийский банк Banco Bisa ввел платежи в стейблкоинах USDT. Клиенты финансового учреждения могут хранить, покупать, продавать и отправлять актив.

Вице-президент по бизнесу Banco Bisa Франко Уркиди заявил, что все транзакции должны осуществляться на счет и со счета банка, «это гарантирует высокий уровень безопасности». Кроме того, клиенты смогут осуществлять международные переводы с помощью USDT.

Директор Управления по надзору за финансовой системой (ASFI) Иветта Эспиноза (Yvette Espinoza) поддержала эту инициативу, отметив, что Banco Bisa предоставляет эти услуги в рамках нормативно-правовой базы, гарантирующей безопасность и доверие пользователей.

По ее словам, это решение позволит клиентам безопасно проводить разные операции, снижая риск опасных взаимодействий на криптовалютном рынке.

Минимальная сумма продажи USDT составляет 200 единиц, ежедневный лимит — 10 000 USDT. Комиссия по транзакции в пределах страны колеблется в диапазоне от 35 до 100 боливиано (около $5-$15). Плата за переводы на долларовые счета заграницу составляет 280 боливиано (примерно $40).

Circle запускает решение для маскировки криптотранзакций

Компания Circle и Inco Network объявили о выпуске решения под названием Confidential ERC-20 Framework, которое предназначено для маскировки криптотранзакций.

В документе сказано, что этот фреймворк позволяет «обернуть существующие токены в безопасную, конфиденциальную форму в EVM-совместимых сетях».

В Circle назвали преимущества, предоставляемые Confidential ERC-20 Framework, в частности:

  • шифрованные балансы. Балансы пользователей могут видеть только авторизованные стороны или соответствующие органы;
  • зашифрованные переводы. Сумма, переведенная между адресами, остается конфиденциальной и не выставляется на всеобщее обозрение;
  • делегирование просмотра. Разрешение на просмотр баланса может быть предоставлено конкретным лицам (аудиторы, регуляторы, правоохранительные органы) без ущерба для конфиденциальности пользователя;
  • программируемые правила перевода. Меры по соблюдению нормативных требований могут быть запрограммированы на уровне смарт-контракта.

Также в сообщении отмечается, что платформа использует полностью гомоморфное шифрование, позволяющее производить вычисления с зашифрованными данными.

Также Circle назвали преимущества Confidential ERC-20 Framework для финансовых приложений, а именно:

  • возможность интеграции конфиденциальных данных в разные приложения, не раскрывая информацию;
  • решение служит базовым элементом для частных финансовых сервисов, помогая создавать новые приложения с повышенной конфиденциальностью;
  • Confidential ERC-20 Framework позволяет защитить конфиденциальность в соответствии с нормативными актами.

Приток капитала в криптофонды составил более $900 миллионов в неделю

В период с 21 по 26 октября 2024 года чистый приток капитала в криптовалютные биржевые продукты достиг $901 млн, согласно отчету CoinShares. С начала 2024 года показатель превысил $27 млрд, что примерно втрое больше предыдущего исторического максимума, установленного в 2021 году.

Большая часть привлеченных средств приходится на продукты на базе биткоина — $920 млн. Положительную динамику продемонстрировали также фонды на основе Solana, XRP и Litecoin. По ETF на базе Ethereum наблюдается отток в размере $34,7 млн.

Среди поставщиков «в плюсе» только три контрагента — iShares, 21Shares, а также Fidelity Investments.

За рынками прослеживается смешанная динамика. В США, Швейцарии, Германии и Австралии криптофонды продемонстрировали положительную тенденцию, в Швеции, Бразилии, Канаде и Гонконге негативную.

На фоне остальных государств выделяются США. Общий чистый приток в криптопродукты, согласно CoinShares, в 2024 году достиг $27,06 млрд. На Штаты приходится доля в $10,5 млрд.

Читайте также: Биткоин достиг отметки $71 000 впервые с июня накануне выборов

FTX урегулировала иск против биржи Bybit на $228 миллионов

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX урегулировала иск против Bybit и связанных с ней организаций на сумму $228 млн. Об этом сообщает InCrypted.

В судебных документах говорится, что FTX сможет вывести из Bybit криптовалюты на сумму $175 млн, а также продать токены BitDAO (BIT) на почти $53 млн инвестиционному подразделению биржи — Mirana.

«За последние месяцы стороны вели длительные переговоры по этим претензиям и в конечном итоге достигли глобального урегулирования», — говорится в заявлении FTX, поданном в суд по делу о банкротстве.

Также известно, что ответчики, выведшие свои средства из FTX до ее банкротства, по-прежнему смогут потребовать возврата 75% совокупного остатка на своих счетах на дату подачи заявления.

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Источник: Минфин
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