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29 октября 2024, 11:33 Читати українською

Более половины покупателей маркетплейса market by mono оформляют рассрочку

Более 60% покупателей на маркетплейсе market by mono оформляют оплату товаров по частям, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Более 60% покупателей на маркетплейсе market by mono оформляют оплату товаров по частям, сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

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«Более 60% покупателей делят оплату на части. Мы сделали это удобным и выгодным для клиента, и хотим сделать это стандартом для крупных покупок», — рассказал Гороховский на конференции ресторанных инноваций SALT (СОЛЬ) в Киеве в понедельник.

По его словам, сейчас более тысячи компаний изъявили желание присоединиться к маркетплейсу.

«Мы пытаемся сделать место, где бы все продавали. Это так называемая 3P-модель, когда у нас нет своих составов, этот опыт мы получаем от партнеров. Сейчас более тысячи партнеров стоят в очереди на подключение к маркетплейсу. Это место, где можно продавать, и чтобы тебя увидела большая аудитория», — объяснил предприниматель.

Гороховский отметил, что в вопросах клиентского опыта маркетплейс договорился с партнерами, представленными на площадке, об ожиданиях в этой сфере. По его словам, проблемные ситуации будут разрешаться в пользу клиента.

Напомним, что monobank запустил собственный магазин, где можно купить технику, в том числе ноутбуки, смарт-часы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Riojas
Riojas
29 октября 2024, 11:41
#
Можно представить, какая наценка идёт на товар, чтобы эта «бесплатная» рассрочка была интересна и ретейлеру и банку
+
+25
Mini Mi
Mini Mi
29 октября 2024, 11:48
#
Зачем представлять? Берете почти любой товар, ищите на том же хотлайне и смотрите разницу между серовозами без рассрочки и теми магазинами что в маркете. 30−70% разницы.
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