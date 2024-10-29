Акции Trump Media выросли на 22% после митинга Трампа с участием Маска

Акции Trump Media & Technology Group (DJT), которая управляет соцсетью Truth Social, подскочили на 21,89%, до $47,48 за бумагу, в ходе торгов биржи NASDAQ в понедельник, 28 октября. По состоянию на 20:45 28 октября акции медиахолдинга дорожали на 18,61% и торговались на уровне $46,2.

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Торги на бирже

Бумаги медиакомпании подорожали в понедельник вслед за воскресным предвыборным митингом кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа. Мероприятие прошло в Нью-Йорке 27 октября, оно длилось почти шесть часов. В нем принял участие глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск .

Маск заявил, что администрация Дональда Трампа в случае его победы на выборах может сократить расходы американского бюджета на сумму $2 трлн, что приведет к фундаментальным изменениям государственных расходов и программ. «Ваши деньги тратятся впустую, — сказал Маск. — Мы собираемся убрать правительство с вашей спины и из вашего кошелька».

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Трамп заявил, что попросит Маска, самого богатого человека в мире и крупного спонсора его предвыборной кампании, возглавить программу по сокращению государственных расходов.

По информации Bloomberg, $2 трлн — это почти треть существующих расходов. По данным Министерства финансов США, федеральное правительство потратило $6,75 трлн в 2024 финансовом году.

Напомним

Социальная сеть Truth Social была запущена в феврале 2022 года. Акции ее материнской компании — Trump Media & Technology Group — начали торговаться на бирже NASDAQ под тикером DJT в марте 2024 года после слияния с компанией Digital World Acquisition Corp.

В середине июля рыночная стоимость компании Trump Media & Technology резко выросла после покушения на Трампа на митинге в Пенсильвании.

Тогда акции компании подскочили сразу на 76%. За этим всплеском последовала масштабная распродажа, которая достигла дна в конце сентября, когда акции Trump Media & Technology опустились ниже $12 за бумагу.

С минимума сентября до конца октября бумаги компании выросли почти в четыре раза.