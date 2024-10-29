Комитет по бюджету рекомендовал Верховной Раде одобрить в первом чтении проект бюджета на 2025 год. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.
Комитет ВР одобрил законопроект о госбюджете на 2025 год
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Что предлагается
- все источники наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд грн в следующем году) направить в общий фонд бюджета — на первоочередные нужды, в первую очередь потребности национальной безопасности и обороны,
- не менее 2 млрд грн направить на гуманитарное разминирование,
- исключить предложение перевести счета в банках больниц в Казначейство,
- ввести грейдовую систему оплаты труда для Аппарата Верховной Рады с 1 апреля 2025 года,
- ограничить выплату пенсий «чернобыльцам» и доплат неработающим пенсионерам в зоне отселения: их будут получать только те, кто жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Это позволит уменьшить выплаты на 15 млрд грн,
- пересмотреть идею введения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение,
- рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд грн) на новые пассажирские вагоны,
- рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в ОТГ и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги,
- определиться с целесообразностью перечисления в государственный бюджет реверсной дотации из местных бюджетов, то есть оставить 12,9 млрд грн бюджетам местного самоуправления.
Источник: Минфин
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