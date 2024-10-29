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29 октября 2024, 8:20 Читати українською

Комитет ВР одобрил законопроект о госбюджете на 2025 год

Комитет по бюджету рекомендовал Верховной Раде одобрить в первом чтении проект бюджета на 2025 год. Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

Комитет по бюджету рекомендовал Верховной Раде одобрить в первом чтении проект бюджета на 2025 год.
Фото: depositphotos

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Что предлагается

  • все источники наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд грн в следующем году) направить в общий фонд бюджета — на первоочередные нужды, в первую очередь потребности национальной безопасности и обороны,
  • не менее 2 млрд грн направить на гуманитарное разминирование,
  • исключить предложение перевести счета в банках больниц в Казначейство,
  • ввести грейдовую систему оплаты труда для Аппарата Верховной Рады с 1 апреля 2025 года,
  • ограничить выплату пенсий «чернобыльцам» и доплат неработающим пенсионерам в зоне отселения: их будут получать только те, кто жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Это позволит уменьшить выплаты на 15 млрд грн,
  • пересмотреть идею введения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение,
  • рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд грн) на новые пассажирские вагоны,
  • рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в ОТГ и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги,
  • определиться с целесообразностью перечисления в государственный бюджет реверсной дотации из местных бюджетов, то есть оставить 12,9 млрд грн бюджетам местного самоуправления.

Читайте: Госбюджет-2025: курс гривны и основные показатели

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+60
Turbo Apricot
Turbo Apricot
29 октября 2024, 8:37
#
Комітет схвалив збільшення зарплат прокурорів на 37% в бюджеті 2025 року. Потужно!!!
+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
29 октября 2024, 8:44
#
За-14 Проти-1 Утримались-4
+
0
TAN72
TAN72
29 октября 2024, 10:08
#
Скоро будут выделять на строительство тюрем.
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