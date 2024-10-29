Япония выделит Украине кредит на $3 миллиарда в рамках кредита G7

Япония согласовала выделение Украине своей части в размере 471,9 млрд иен (свыше $3 млрд) из кредита G7 на $50 млрд, обеспеченного замороженными российскими активами, сообщает Forbes.ua.

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Кредит предоставит Японское агентство международного сотрудничества (JICA) через фонд Всемирного банка.

Япония вносит свой вклад с условием, что эти средства не будут использоваться в военных целях.

Напомним

26 октября страны G7 завершили оформление кредита в размере $50 млрд для Украины. «Сегодня мы, лидеры стран Большой семерки, добились консенсуса о том, как предоставить Украине около 50 миллиардов долларов в виде кредитов по программе чрезвычайного ускорения доходов (ERA). Средства кредита будут распределены по нескольким каналам для поддержки бюджетной, военной и восстановительной помощи Украине», — говорится в коммюнике лидеров G7.

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В Вашингтоне, США, Сергей Марченко и Министерство финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подписали совместное заявление, которым зафиксировали договоренность о предоставлении Украине $20 млрд в рамках ERA.

Также Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз объявила предложение о привлечении £2,26 млрд ($3 млрд) для реализации механизма.

В ближайшее время ожидается финальное решение всех стран G7.