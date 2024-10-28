Индийская рупия достигла исторического минимума по отношению к доллару США

В понедельник индийская рупия опустилась до рекордно низкого уровня в 84,0850 за доллар США на фоне роста доходности 10-летних казначейских облигаций США до максимума с конца июля. Ослабление рупии произошло вместе с другими азиатскими валютами, которые также пострадали от роста доходности в США. Об этом пишет Reuters.

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Рост доллара

Рост доллара и доходности связан с возросшей вероятностью победы Дональда Трампа на президентских выборах и стабильными экономическими показателями США. Индекс доллара превысил отметку 104,50 пункта.

Резервный банк Индии (RBI), вероятно, осуществлял продажи долларов через государственные банки для поддержки национальной валюты, как это уже происходило в последние дни, сообщили трейдеры. Без вмешательства RBI потери рупии могли бы быть более значительными.

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Постоянное вмешательство центрального банка сдерживает волатильность рупии, которая на прошлой неделе торговалась в диапазоне всего три пайса — самом узком за последние 10 лет, согласно данным LSEG.

Действия на спотовом рынке полностью зависят от уровня, который устраивает RBI, отметил трейдер частного банка. Несмотря на новое снижение, ожидается, что рупия вернется в узкий торговый коридор на вялом рынке.