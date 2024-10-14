Индийская рупия на историческом минимуме из-за спроса на доллар

Индийская рупия упала до исторического минимума в понедельник на фоне повышенного спроса на доллары со стороны иностранных банков, вероятно, для своих кастодиальных клиентов. Об этом пишет Reuters.

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Рекорд

Курс рупии впервые в истории упал до 84,0725 за доллар США, передвинув предыдущий минимум 84,07, достигнутый в пятницу.

Ранее индийская валюта больше двух месяцев провела вблизи уровня 84, удерживаясь на плаву за счет регулярных интервенций Резервного банка Индии.

В этом месяце рупия оставалась под давлением из-за продолжительного оттока средств из местных акций: за последние 10 сессий иностранные инвесторы вывели около $8 миллиардов.

Причины

По словам трейдеров, в понедельник слабость азиатских валют на фоне разочарования по поводу стимулирования экономики Китая также оказала давление на рупию.

Азиатские валюты в основном снизились на 0,1−0,3%, в то время как индекс доллара находился на уровне 103, вблизи двухмесячного пика.

Местные частные и государственные банки предлагают доллары, в то время как крупные иностранные банки доминировали на торгах.

Защита валюты со стороны индийского центробанка, а также потенциальное ослабление оттока капитала могут принести некоторое облегчение рупии и помочь ей восстановиться.