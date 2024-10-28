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28 октября 2024, 11:45 Читати українською

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Об этом говорится в карточках законопроектов № 12151 и № 12152.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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Как отмечается, продлить военное положение в Украине предлагается еще на 90 дней. Пролонгация будет до 7 февраля 2025 года.

Напомним

23 июля Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать не менее 9 ноября этого года.

Что такое военное положение

Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+45
TAN72
TAN72
28 октября 2024, 12:37
#
Беременность продолжается.
+
0
h220628
h220628
28 октября 2024, 12:44
#
І? Твої пропозиції?
+
+45
Kikudzuki
Kikudzuki
28 октября 2024, 13:02
#
Янукович в свое время до такого не додумался…
+
+103
EvilReptiloid
EvilReptiloid
28 октября 2024, 13:22
#
Одним ще 90 днів рабства, іншим ще 90 днів панства.
+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
28 октября 2024, 14:07
#
Похоже, стабильно не только на болотах…
+
0
Loginnnnn
Loginnnnn
28 октября 2024, 14:20
#
А что ж ему на подпись закон о повышении налогов никак не попадется? хочет повторить историю с законом о переводе часов наверно, не ветировал, но и не подписал
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