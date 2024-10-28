Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Об этом говорится в карточках законопроектов № 12151 и № 12152 .

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Как отмечается, продлить военное положение в Украине предлагается еще на 90 дней. Пролонгация будет до 7 февраля 2025 года.

Напомним

23 июля Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать не менее 9 ноября этого года.

Что такое военное положение

Военное положение — это такой особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.