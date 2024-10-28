Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за октябрь, а также направил на выплату жилищных субсидий и льгот и страховые выплаты 4,011 млрд грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
В Украине завершили финансирование пенсий за октябрь
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«25 октября завершено финансирование пенсий за октябрь: на пенсионные выплаты направлено 64 млрд грн, в том числе через АО „Укрпочта“ — 9,5 млрд грн, через уполномоченные банки — 54,5 млрд грн», — говорится в сообщении.
Также на 27 октября профинансировано: на выплату жилищных субсидий и льгот — 1459,1 млн грн; на страховые выплаты — 2552 млн грн, в том числе на оплату больничных — 1384,1 млн грн.
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В октябре предоставлено 979 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Источник: Минфин
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