В Украине завершили финансирование пенсий за октябрь

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за октябрь, а также направил на выплату жилищных субсидий и льгот и страховые выплаты 4,011 млрд грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины .

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«25 октября завершено финансирование пенсий за октябрь: на пенсионные выплаты направлено 64 млрд грн, в том числе через АО „Укрпочта“ — 9,5 млрд грн, через уполномоченные банки — 54,5 млрд грн», — говорится в сообщении.

Также на 27 октября профинансировано: на выплату жилищных субсидий и льгот — 1459,1 млн грн; на страховые выплаты — 2552 млн грн, в том числе на оплату больничных — 1384,1 млн грн.

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В октябре предоставлено 979 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.