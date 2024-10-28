TSMC приостановила поставки в Китай из-за процессора Huawei

Тайваньская TSMC приостановила поставки китайскому производителю микросхем Sophgo после обнаружения своего чипа на китайском процессоре Huawei, пишет Reuters со ссылкой на источники. Huawei Technologies находится под санкциями США.

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Что известно

Китайская компания заказала у TSMC чипы, которые соответствовали чипу, установленному на Ascend 910B компании Huawei, сообщили собеседники агентства.

Уточняется, что Huawei ограничена в покупке этой технологии в целях защиты национальной безопасности США.

В Sophgo заявили, что соблюдают «все законы и никогда не имели никаких деловых отношений с Huawei». Китайский производитель пообещал предоставить TSMC подробный отчет о расследовании, чтобы доказать, что он не связан с Huawei.

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Минторг США ответил Reuters, что ведомству известно о возможном обходе экспортного контроля, но не подтвердил проводимое расследование.

Напомним

Huawei находится в санкционном списке США с 2019 г. Вашингтон считает китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности. 13 августа этого года The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Huawei Technologies преодолевает санкции США и близка к выпуску нового чипа с внедрением искусственного интеллекта.

Источники газеты заявляли, что китайские интернет-компании и операторы связи последние недели тестировали новейший процессор Huawei под названием Ascend 910C. Сообщалось, что новый чип может быть сопоставим с H100 от Nvidia.

TSMC — крупнейший в мире производитель микросхем, является крупным поставщиком для Apple и Nvidia.