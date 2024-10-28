Тайваньская TSMC приостановила поставки китайскому производителю микросхем Sophgo после обнаружения своего чипа на китайском процессоре Huawei, пишет Reuters со ссылкой на источники. Huawei Technologies находится под санкциями США.
TSMC приостановила поставки в Китай из-за процессора Huawei
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Что известно
Китайская компания заказала у TSMC чипы, которые соответствовали чипу, установленному на Ascend 910B компании Huawei, сообщили собеседники агентства.
Уточняется, что Huawei ограничена в покупке этой технологии в целях защиты национальной безопасности США.
В Sophgo заявили, что соблюдают «все законы и никогда не имели никаких деловых отношений с Huawei». Китайский производитель пообещал предоставить TSMC подробный отчет о расследовании, чтобы доказать, что он не связан с Huawei.
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Минторг США ответил Reuters, что ведомству известно о возможном обходе экспортного контроля, но не подтвердил проводимое расследование.
Напомним
Huawei находится в санкционном списке США с 2019 г. Вашингтон считает китайскую корпорацию угрозой национальной безопасности. 13 августа этого года The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Huawei Technologies преодолевает санкции США и близка к выпуску нового чипа с внедрением искусственного интеллекта.
Источники газеты заявляли, что китайские интернет-компании и операторы связи последние недели тестировали новейший процессор Huawei под названием Ascend 910C. Сообщалось, что новый чип может быть сопоставим с H100 от Nvidia.
TSMC — крупнейший в мире производитель микросхем, является крупным поставщиком для Apple и Nvidia.
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