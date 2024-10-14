TSMC планирует увеличить число заводов по производству чипов в Европе

По его словам, компания еще должна будет оценить, стоит ли расширяться в Германии или строить заводы в других частях Евросоюза. Правительство Тайваня рассматривает возможность поддержки производителя в инвестировании в чешское предприятие, которое находится недалеко от Дрездена.

Читайте: Достигла $1 трлн: почему стоимость TSMC обновила исторический рекорд

TSMC также собирается выделить более $65 млрд на создание трех заводов в американском штате Аризона.