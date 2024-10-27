В Китае с начала года привлекли к ответственности за коррупцию 589 000 человек

В Китае с начала этого года в рамках масштабной кампании по борьбе с коррупцией правоохранители привлекли к ответственности 589 000 человек. Об этом сообщается на сайте Центральной комиссии Компартии Китая (КПК) по проверке дисциплины.

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Борьба с коррупцией

Всего с января по сентябрь 2024 г. надзорные органы в Китае получили 2,7 млн отчетов о противоправной деятельности чиновников, включая 756 000 жалоб. В прокуратуру для дальнейшего расследования передано 2972 дела.

В отношении 19 000 человек возбуждены дела о взяточничестве.

20 мая министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Жэньцзянь стал фигурантом расследования по подозрению «в серьезном нарушении партийной дисциплины и закона». Такая формулировка в Китае обычно применяется при наличии подозрений в коррупционных преступлениях.

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После переизбрания Си Цзиньпина на XX съезде КПК в октябре 2022 г. из Китая стали чаще приходить новости о подобных разбирательствах в отношении высокопоставленных госслужащих.

В ноябре 2022 г. бывшего министра юстиции КНР Фу Чжэнхуа признали виновным в коррупции и приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года (в китайских реалиях означает пожизненное заключение). В апреле 2024 г. сообщалось, что и его преемник Тан Ицзюнь попал под следствие по подозрению в коррупции — издание Caixin связало его дело с обанкротившимся девелопером China Evergrande.