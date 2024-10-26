Портовая инфраструктура Украины в октябре получила ущерб от обстрелов россии на $30-40 млн

Во время российских атак на украинскую портовую инфраструктуру в начале октября 2024 года аграрному сектору был нанесен ущерб на сумму от $30 до $40 млн. Об этом сообщил Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия, пишет «Интерфакс-Украина».

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Потери

По его словам, оценка потерь еще продолжается, ведь обстрелы продолжаются, и, по словам Высоцкого, сумма ущерба может расти по мере дополнительной фиксации повреждений.

В целом потери аграрного сектора Украины с начала полномасштабного вторжения россии составляют около $82 млрд, а убытки зерновой отрасли оцениваются в $500−600 млн.

По словам Высоцкого, страховые компании продолжают оценку этого ущерба, и правительство вместе с международными компаниями поддерживает страхование от военных рисков, что должно помочь аграриям в сложной ситуации.

Украинская сторона документирует все убытки, чтобы добиваться компенсаций по международному праву. Высоцкий подчеркнул, что каждый потерянный миллион будет учтен.

«Мы уверены, что все должно быть возвращено. Все эти потери, каждый миллион долларов или 10, 100, 200 тысяч долларов у нас фиксируются по всем требованиям международного права. Мы, как государство, будем бороться за компенсации до последней гривны, в частности, по портовой инфраструктуре», — резюмировал первый замминистра агрополитики.