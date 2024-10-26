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26 октября 2024, 9:00 Читати українською

Лидеры G7 договорились о деталях предоставления Украине кредита в $50 млрд

Лидеры стран «Большой семерки» договорились о деталях предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление стран G7.

Лидеры стран «Большой семерки» договорились о деталях предоставления Украине кредита в размере $50 млрд.
Фото: reuters.com

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Что известно

Согласно заявлению лидеров, кредиты будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов россии

«Наша цель состоит в том, чтобы начать выплату средств до конца года», — говорится в заявлении, обнародованном во время встречи руководителей глобальных финансов в Вашингтоне для ежегодных встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Детали предоставления

«Распределение поступлений от чрезвычайных доходов, возникающих из российских государственных активов для погашения кредиторов ERA, будет руководствоваться через Механизм кредитной кооперации для Украины (ULCM), который недавно был согласован с законодателями ЕС. Распределение для погашения кредиторов G7 будет пропорционально основной сумме каждого двустороннего кредита», — сообщил детали заместитель Налогового комитета Ярослав Железняк.

Как отмечается в документе, каждый двусторонний кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. Двусторонние кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, частями, которые будут отвечать насущным финансовым потребностям Украины.

Поддержка от кредитов ERA является приложением к другим источникам официальной помощи, включая Фонд для Украины Е С и Расширенный фонд МВФ. Средства от кредитов будут предоставлены через разные каналы, среди которых, но не ограничиваясь, кредит на макрофинансовую помощь (MFA) от ЕС, многосторонний администрированный счет МВФ для Украины и новый FIF для Украины при Всемирном банке.

Члены G7 обязуются тесно сотрудничать, чтобы обеспечить координацию и согласованность между двусторонними кредитами в течение всего периода действия инициативы кредитования ERA во благо Украины.

Напомним

Лидеры G7 на своем ежегодном саммите на юге Италии в июне согласились предоставить кредиты, которые будут обеспечены процентами, начисленными из заблокированных российских фондов, но оставили много технических деталей для согласования.

Около 260 миллиардов евро (280,62 миллиарда долларов) российских активов, таких как резервы центрального банка, были заморожены в соответствии с санкциями, введенными после вторжения москвы в Украину в феврале 2022 года.

Подавляющее большинство этих активов хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Бельгии, что делает Европейский союз ключевым игроком в любом плане использования активов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bosyak
bosyak
26 октября 2024, 11:55
#
50 млрд$ поступово перетворюються в 13 млрд $ на рік :)
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