Лидеры стран «Большой семерки» договорились о деталях предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление стран G7.
Лидеры G7 договорились о деталях предоставления Украине кредита в $50 млрд
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Что известно
Согласно заявлению лидеров, кредиты будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов россии
Детали предоставления
«Распределение поступлений от чрезвычайных доходов, возникающих из российских государственных активов для погашения кредиторов ERA, будет руководствоваться через Механизм кредитной кооперации для Украины (ULCM), который недавно был согласован с законодателями ЕС. Распределение для погашения кредиторов G7 будет пропорционально основной сумме каждого двустороннего кредита», — сообщил детали заместитель Налогового комитета Ярослав Железняк.
Как отмечается в документе, каждый двусторонний кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года. Двусторонние кредиты будут полностью выплачены в пользу Украины в период с 1 декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, частями, которые будут отвечать насущным финансовым потребностям Украины.
Поддержка от кредитов ERA является приложением к другим источникам официальной помощи, включая Фонд для
Члены G7 обязуются тесно сотрудничать, чтобы обеспечить координацию и согласованность между двусторонними кредитами в течение всего периода действия инициативы кредитования ERA во благо Украины.
Напомним
Лидеры G7 на своем ежегодном саммите на юге Италии в июне согласились предоставить кредиты, которые будут обеспечены процентами, начисленными из заблокированных российских фондов, но оставили много технических деталей для согласования.
Около 260 миллиардов евро (280,62 миллиарда долларов) российских активов, таких как резервы центрального банка, были заморожены в соответствии с санкциями, введенными после вторжения москвы в Украину в феврале 2022 года.
Подавляющее большинство этих активов хранится в Euroclear, центральном депозитарии ценных бумаг в Бельгии, что делает Европейский союз ключевым игроком в любом плане использования активов.
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