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26 октября 2024, 10:12 Читати українською

Стало известно, кто потенциальный покупатель российского бизнеса «Ашан»

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) может быть близка к завершению переговоров о продаже своего российского бизнеса Газпромбанку, сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) может быть близка к завершению переговоров о продаже своего российского бизнеса Газпромбанку, сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноКак сообщил Le Monde источник, близкий к «Ашан», если ретейлер примет решение об уходе с российского рынка, то это произойдет «не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям».

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Как сообщил Le Monde источник, близкий к «Ашан», если ретейлер примет решение об уходе с российского рынка, то это произойдет «не по политическим или репутационным причинам, а по экономическим соображениям».

Читайте: Санкции работают: Auchan готовится уйти с российского рынка

Уход из рф

О том, что сеть супермаркетов планирует уйти из россии, накануне сообщил журнал La Lettre. По его данным, компания нашла покупателя и находится на заключительной стадии переговоров.

Напомним

Газпромбанк в сентябре 2023 года купил торговые центры «Мега» у экс-владельца IKEA в россии — шведской Ingka Centres. Во многих из них расположены гипермаркеты «Ашан».

«Минфин» писал о том, что в феврале 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.

Основанием для внесения в список спонсоров войны стало то, что во время полномасштабного вторжения рф в Украину компания отказалась от бойкота россии и не закрыла свой бизнес в стране.

Кроме того, в НАПК говорят, что благодаря журналистским расследованиям The Insider, Le Monde и Bellingcat стало известно, что с начала полномасштабного вторжения, российская дочерняя компания французского «Ашану» поставляла товары российским военным на оккупированных украинских территориях под видом «гуманитарной помощи», а также помогала с выполнением мобилизационных мер в россии.

Французская Auchan Retail отвергает обвинения в помощи российским военным и называет результаты журналистского расследования не соответствующими действительности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
26 октября 2024, 11:25
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Выдавили их, а вчера писали как санкции действуют и всё такое))))
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