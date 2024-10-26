Коллекционеры потратили на 32% меньше на искусство и антиквариат в 2023 году

Состоятельные коллекционеры потратили в 2023 году в среднем на 32% меньше на искусство и антиквариат. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на результаты исследования Art Basel & UBS Survey of Global Collecting.

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Снижение расходов

Отчет был подготовлен аналитиком арт-рынка и основательницей фирмы Arts Economics Клэр МакЭндрю. В исследовании проанализированы ответы 3663 состоятельных частных коллекционеров из 14 регионов мира.

Так, согласно отчету, средние расходы коллекционеров снизились с $532 985 в 2022 году до $363 905 в 2023-м. В исследовании Клэр МакЭндрю приходит к выводу, что падение средних расходов коллекционеров на искусство связано с покупательским поведением миллениалов — людей от 28 до 43 лет.

Как указывает аналитик арт-рынка, коллекционеры-миллениалы тратили много в 2022 году, однако в 2023-м они сократили свои средние расходы более чем вдвое — с $864 940 до $395 000.

Также в исследовании указывается, что в среднем коллекционеры из Китая (около 300 человек) потратили более чем вдвое больше, чем коллекционеры из любого другого региона в 2023 году и в первой половине 2024-го.

Более трех четвертей респондентов заявили, что за этот же период приобретали картины, также коллекционеры покупали печатные издания, графику, а также работы начинающих художников и женщин-художниц.