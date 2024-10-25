Золото падает в цене после достижения максимума

Цены на золото упали, поскольку некоторые инвесторы фиксировали прибыль после недавнего ралли, которое подтолкнуло цену к рекордно высокому уровню. Об этом сообщает Reuters.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Спотовое золото подешевело на 0,4% до 2 724,50 долл. за унцию. В среду, 23 октября, цены достигли исторического максимума в 2758,37 дол.

В этом году спотовое золото выросло на 32%. Отмечается, что это будет самым большим годовым ростом золота с 1979 года, если он останется вблизи этих уровней.

Приближающиеся президентские выборы в США 5 ноября, на которых, согласно опросам общественного мнения, борьба за Белый дом остается напряженной, привлекает внимание к будущим экономическим, финансовым и геополитическим рискам.

На следующей неделе инвесторы в золото будут сосредоточены на данных по инфляции и экономическому росту в США в поисках подсказок о состоянии экономики, что может увеличить волатильность на рынке драгоценных металлов.

Однако рост цен на драгметал привел к снижению спроса на чувствительных к ценам азиатских физических рынках, поскольку в Китае растут скидки, а потребители в Индии покупают меньше золота в натуральном выражении.

Спотовое серебро, в начале недели достигшее 12-летнего максимума в 34,87 долл., упало на 1,4% до 33,23 долл. за унцию. Платина потеряла 1,6% до 1009,43 дол.