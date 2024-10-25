Кернел получил кредит в $150 млн от европейских банков

Компания Kernel Holding SA, крупнейший агрохолдинг Украины, впервые с начала полномасштабной войны получила финансирование от международных кредиторов — синдиката европейских банков, сообщила пресс-служба агрохолдинга. Об этом пишет пресс-служба компании.

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Кредитная линия, предоставленная до 1 августа 2025 года с возможностью продления, будет направлена на поддержку операций по увеличению экспорта украинской агропродукции, в частности подсолнечного масла.

Среди банков, присоединившихся к кредитной линии — ING Bank NV, Coöperatieve Rabobank UA и The Black Sea Trade and Development Bank.

Привлеченные средства направляются на закупку сырья в Украине для экспорта на международный рынок, тем самым поддерживая мировую продовольственную безопасность.

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