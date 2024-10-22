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22 октября 2024, 16:15 Читати українською

Fitch повысило рейтинг агрохолдинга «Кернел» после выплат по еврооблигациям на $300 млн

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг крупнейшего в мире производителя подсолнечного масла «Кернел» из «CC» до «CCC-». Решение было принято после своевременного погашения компанией еврооблигаций на $300 млн и улучшения операционных показателей. Об этом пишут на сайте рейтингового агентства.

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг крупнейшего в мире производителя подсолнечного масла «Кернел» из «CC» до «CCC-».

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Оценки Fitch

По оценкам Fitch, EBITDA компании в финансовом году к 30 июня 2024 года составит около $500 млн. Агентство отмечает снижение риска рефинансирования после полного погашения облигаций, хотя некоторые ограничения НБУ по контролю капитала все еще действуют.

Несмотря на повышение рейтинга, CCC- все еще отражает высокие кредитные риски из-за сложной ситуации в Украине после российского вторжения. Однако агентство ожидает, что компания сохранит доступ к внешнему финансированию и улучшит управление ликвидностью.

На балансе «Кернел» после погашения еврооблигаций остается $550 млн денежных средств. Дополнительно компания имеет доступ к неиспользованным кредитам на сумму около $250 млн и торговым кредитам дочерней компании Avere на $150 млн.

Прогнозы

Fitch прогнозирует снижение доходов компании на 6,6% в 2024 и 8,3% в 2025 финансовых годах из-за уменьшения объемов экспорта и цен на сырье. Ожидается, что рентабельность по EBITDA составит 16,3% в 2024 году и 10,5% в 2025-м, а капитальные расходы — $180 млн и $130 млн соответственно.

По итогам девяти месяцев 2024 финансового года чистая прибыль агрохолдинга составила $204 млн при выручке $2,595 млрд, а EBITDA достигла $384 млн.

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Источник: Минфин
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