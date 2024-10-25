Центральный банк россии в пятницу, 25 октября, повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — до 21% годовых, это реакция на рост инфляции до 8,4% и высокие инфляционные ожидания.
В россии подняли учетную ставку до кризисного уровня 21%
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Ставка 21% — это очень высокий уровень. Он выше, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Банк россии повысил ставку до 20%, чтобы сбить панику.
ЦБ рф также предупредил о возможности дальнейшего повышения ставки и спрогнозировал возврат инфляции к целевому уровню только в 2026 году.
Фактическая инфляция в россии значительно превысила июльский прогноз, а внутренний спрос продолжает существенно опережать возможности предложения, стимулирующего рост цен. Увеличение бюджетных расходов на войну с Украиной также оказывает проинфляционный эффект.
Источник: Минфин
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