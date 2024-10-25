Сегодня, 25 октября, Укрпочта анонсирует новый почтовый выпуск «Насекомые Украины», который продолжает уникальную серию 2018 года, собравшую наибольшее количество престижных филателистических наград. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта презентует второй выпуск голографических почтовых марок серии «Насекомые Украины» (фото)
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Этот выпуск особенный благодаря своему дизайну и использованию современной технологии тиснения голографической пленкой, подчеркивающей объемность иллюстраций.
Новый выпуск, как и предыдущий, является частью популярного направления коллекционирования «Флора-фауна», широко представленного в украинской филателии.
Идея и дизайн выпуска принадлежат украинским художникам-графикам Сергею и Александру Харукам, автор художественного конверта — Наталья Кохаль.
Марковый лист содержит 7 марок с изображением насекомых:
- «Солнцевик павлин глаз Aglais io»,
- «Жук-носорог европейский Oryctes nasicornis»,
- «Альпийский усач Rosalia alpine»,
- «Западный майский майский жук Melolontha melolontha»,
- «Желтый земляной муравей Lasius flavus»,
- «Солнышко семиточечное Coccinella septempunctata»,
- «Водомер прудовой Gerris lacustris».
Номинал марок «Сонцевик павлин глаз» и «Жук-носорог европейский» — U (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовых карт (18,00 грн с учетом НДС)).
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Номинал других марок в листе — F (соответствует тарифу на пересылку внутренних регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карт (36 грн с учетом НДС)).
Тираж марочного листа — 40 000 экземпляров, из них 6 000 экз. неперфорированных, предназначенных для владельцев филателистического абонемента «Эксклюзив». Тираж конверта «Первый день» — 20 000 экземпляров, карт — 15 000 экземпляров каждой.
Где купить
Предзаказать новинку можно уже на почтовом маркете, а 30 октября — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах.
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