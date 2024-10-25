Укрпочта презентует второй выпуск голографических почтовых марок серии «Насекомые Украины» (фото)

Сегодня, 25 октября, Укрпочта анонсирует новый почтовый выпуск «Насекомые Украины», который продолжает уникальную серию 2018 года, собравшую наибольшее количество престижных филателистических наград. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Этот выпуск особенный благодаря своему дизайну и использованию современной технологии тиснения голографической пленкой, подчеркивающей объемность иллюстраций.

Новый выпуск, как и предыдущий, является частью популярного направления коллекционирования «Флора-фауна», широко представленного в украинской филателии.

Идея и дизайн выпуска принадлежат украинским художникам-графикам Сергею и Александру Харукам, автор художественного конверта — Наталья Кохаль.

Марковый лист содержит 7 марок с изображением насекомых:

«Солнцевик павлин глаз Aglais io»,

«Жук-носорог европейский Oryctes nasicornis»,

«Альпийский усач Rosalia alpine»,

«Западный майский майский жук Melolontha melolontha»,

«Желтый земляной муравей Lasius flavus»,

«Солнышко семиточечное Coccinella septempunctata»,

«Водомер прудовой Gerris lacustris».

Номинал марок «Сонцевик павлин глаз» и «Жук-носорог европейский» — U (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовых карт (18,00 грн с учетом НДС)).

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Номинал других марок в листе — F (соответствует тарифу на пересылку внутренних регистрируемых писем без объявленной ценности (рекомендованных) массой до 50 граммов и почтовых карт (36 грн с учетом НДС)).

Тираж марочного листа — 40 000 экземпляров, из них 6 000 экз. неперфорированных, предназначенных для владельцев филателистического абонемента «Эксклюзив». Тираж конверта «Первый день» — 20 000 экземпляров, карт — 15 000 экземпляров каждой.

Где купить

Предзаказать новинку можно уже на почтовом маркете, а 30 октября — приобрести не только онлайн, но и в отделениях и филателистических магазинах.