Акционеры Microsoft рассмотрят предложение об инвестициях в биткоин

Национальный центр исследований государственной политики уведомил акционеров Microsoft о намерении предложить оценку диверсификации в биткоин на ежегодном собрании компании 10 декабря, пишет Yahoo Finance.

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В четверг в заявке для Комиссии по ценным бумагам и биржам США Microsoft изложила вопросы, которые будут обсуждаться на следующем собрании акционеров компании. Одно из предложений заключается в том, чтобы технологическая фирма рассмотрела биткоин как средство хеджирования от инфляции и других макроэкономических факторов.

Совет директоров рекомендует акционерам проголосовать против этого предложения, утверждая, что Microsoft уже «внимательно рассматривает эту тему».

«Прошлые оценки включали биткоин и другие криптовалюты среди рассматриваемых вариантов, и Microsoft продолжает следить за тенденциями и разработками, связанными с криптовалютами, для принятия будущих решений», — говорится в заявлении компании против этого предложения.

Национальный центр исследований государственной политики утверждает, что биткоин является «отличным, если не лучшим, средством хеджирования от инфляции», и что компании должны инвестировать, по крайней мере, 1% от своих общих активов в эту криптовалюту.

Основными акционерами Microsoft являются Vanguard, BlackRock и State Street.

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