Курс на 25 октября: НБУ повысил гривну на копейку

Национальный банк Украины установил на 25 октября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2630 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Нацбанк на 25 октября установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 44,54 грн (на 24 октября курс был установлен на уровне 44,43 грн). Европейская валюта подорожала на 11 копеек.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту