Минцифры анонсировало новые услуги в «Дии». Что добавят в приложение

В скором времени в приложении «Дия» появится шесть новых услуг. Об этом в телеграмме написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Какие услуги анонсировали

«Команда работает на бешеной скорости: только запустили брак онлайн — сразу перешли в масштабный Нацкешбек, а несколько дней назад добавили в приложение рекрутинг в топовые подразделения БпЛА… Скоро в приложении появятся еще 6 сервисов, которых вы ждали и о которых постоянно писали в комментариях», — отметил чиновник.

Отображение разрешения на оружие. В «Дии» подтянутся сведения об оружии, разрешения на него, а также будет возможность заказать выписку из Единого реестра оружия.

еАкциз. Каждый сможет проверить легальность алкоголя или табака в «Дии», а вся информация о продукции будет содержаться в электронной системе.

Мультишеринг. Украинцы смогут отправлять копии сразу нескольких документов, в том числе справок, в несколько кликов.

Сервисы для бизнеса в комплексе е-предприниматель. Продолжается работа над цифровизацией деклараций и лицензий для бизнеса. К примеру, лицензии на выполнение работ противопожарного назначения.

Сообщения о проблемах со связью. На период отключений света — сверхважная услуга. Украинцы смогут сообщить об отсутствии связи, чтобы регулятор мог разрешить эту ситуацию.

Подпись для юридических лиц. Будет работать как обычная «Дия.Подпись», но создаст новые возможности для бизнеса, значительно упростит и ускорит работу учреждений и компаний.

Когда запустят

По словам министра, часть сервисов запустят «уже очень скоро», по остальным — еще решаются бюрократические вопросы.