Теперь предприниматели могут заказать пластиковую бизнес-карту через приложение NovaPay и получить ее в отделении «Новой почты». Об этом говорится в сообщении компании.
NovaPay запускает выпуск бизнес-карт для ФОПов
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Подробности
«20 000 предпринимателей уже открыли счета ФОП в NovaPay, и более 6 500 из них сделали это онлайн, оформив виртуальные бизнес карты», — говорится в сообщении.
Какие преимущества для предпринимателей
- Быстрое открытие счета и зачисление наложенного платежа в тот же день.
- Доступ к финансовым сервисам онлайн: платежи за IBAN, электронные выписки, доверенности и круглосуточная поддержка.
- Удобное снятие наличных в отделениях «Новой почты» по штрих-коду в приложении.
- Привлекательные тарифы: без комиссий на операции с наложенным платежом, и только 0,5% комиссии на суммы свыше 100 000 грн при снятии наличных.
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Источник: Минфин
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