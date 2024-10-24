FATF снова не внесла рф в «черный» список — СМИ

Международная группа по противодействию отмыванию денег (FATF) 22 октября в очередной раз не смогла включить россию в «черный» список. Об этом ЭП сообщили источники, ознакомленные с ходом заседания соответствующего органа FATF, заседавшего в Париже.

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Подробности

По итогам заседания, которое проходит трижды в год, страны-члены FATF не смогли прийти к консенсусу относительно включения россии в «черный» список. О соответствующих мероприятиях Украина неоднократно просила организацию начиная с апреля 2022 года.

Предыстория

FATF приостановила членство россии в феврале 2023 года — год спустя после начала военного вторжения россии в Украину, но пока воздерживается от включения россии в «черный список».

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Публично FATF заявила, что рассматривает «агрессию россии как неприемлемую и противоречивую ее основным принципам», однако включение страны в «черный» список требует консенсуса многочисленных членов организации.

В настоящее время в нее входят около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию. Трижды в год члены FATF собираются для оценки того, какие страны следует включить в «серый» и «черный» списки или исключить из них.

В досье, представленном членам FATF для рассмотрения, отмечается тесное финансовое и военное сотрудничество между россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран.

В нем также отмечается финансирование россией частных военных компаний, в том числе Wagner Group. Также в документе подчеркивается роль некоторых каналов в Telegram и криптовалюты в содействии финансированию терроризма и отмыванию денег в России, пишет издание.

Напомним

Украина не впервые обращается в FATF с просьбой внести россия в «черный» список. Еще в 2023 году украинский Минфин поднимал этот вопрос. Впрочем, FATF каждый раз отказывала украинской стороне.