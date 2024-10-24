Berkshire Hathaway предупредила о ложных советах от лица Уоррена Баффета

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет выразил обеспокоенность из-за увеличения числа мошенников, которые с помощью искусственного интеллекта используют его имя для рекламы инвестиционных продуктов либо продвижения политических кандидатов. В связи с этим Berkshire Hathaway опубликовала предупреждение на официальном сайте.

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Что говорят в Berkshire Hathaway

«В свете увеличения использования социальных сетей появилось множество ложных утверждений о поддержке мистером Баффетом инвестиционных продуктов, а также политических кандидатов. Мистер Баффет не поддерживает и не будет поддерживать какие-либо инвестиционные продукты или политических кандидатов», — говорится в заявлении.

«Меня беспокоит, что кто-то может выдать себя за меня, и именно поэтому мы разместили это сообщение на сайте Berkshire. Никто не должен верить людям, которые утверждают, что я даю им советы как инвестировать или как голосовать», — отметил Уоррен Баффет в разговоре CNBC.

Ранее в Instagram, была запущена политическая реклама якобы с участием Баффета.

«Я даже не знаю, как пользоваться Instagram», — признался Баффет в интервью CNBC.

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Издание отмечает, что заявление сделано на фоне напряженной политической обстановки в США, где президентская гонка между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом привела к массовому появлению фейков о поддержке политических деятелей со стороны известных личностей, включая Уоррена Баффета.

Кроме того, существует более широкая проблема так называемых «дипфейков», использующих искусственный интеллект для подделки образов влиятельных людей с целью коммерческой выгоды.

Благодаря достижениям технологий такие изображения и видео становятся все более реалистичными. У всех тех, кто знаком с взглядами Баффета на инвестиции, любое его якобы одобрение инвестиционного продукта или криптовалюты должно вызывать недоверие, поскольку известно, что к сфере криптовалют он относится отрицательно, пишет CNBC.

Напомним

В начале мая на очередном собрании акционеров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет рассказал о случае, который заставил его немного понервничать. Баффет увидел видео с собой же, созданное с помощью искусственного интеллекта — он утверждает, что даже его родная дочь не cмогла бы найти отличия.

Баффет пошутил, что уже готов был перевести деньги авторам видео. После этого гуру признался, что ничего не понимает в этой сфере, но ИИ вызывает у него беспокойство.