Berkshire Hathaway предупредила о ложных советах от лица Уоррена Баффета

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 октября 2024, 9:33 Читати українською

Berkshire Hathaway предупредила о ложных советах от лица Уоррена Баффета

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет выразил обеспокоенность из-за увеличения числа мошенников, которые с помощью искусственного интеллекта используют его имя для рекламы инвестиционных продуктов либо продвижения политических кандидатов. В связи с этим Berkshire Hathaway опубликовала предупреждение на официальном сайте.

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет выразил обеспокоенность из-за увеличения числа мошенников, которые с помощью искусственного интеллекта используют его имя для рекламы инвестиционных продуктов либо продвижения политических кандидатов.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в Berkshire Hathaway

«В свете увеличения использования социальных сетей появилось множество ложных утверждений о поддержке мистером Баффетом инвестиционных продуктов, а также политических кандидатов. Мистер Баффет не поддерживает и не будет поддерживать какие-либо инвестиционные продукты или политических кандидатов», — говорится в заявлении.

«Меня беспокоит, что кто-то может выдать себя за меня, и именно поэтому мы разместили это сообщение на сайте Berkshire. Никто не должен верить людям, которые утверждают, что я даю им советы как инвестировать или как голосовать», — отметил Уоррен Баффет в разговоре CNBC.

Ранее в Instagram, была запущена политическая реклама якобы с участием Баффета.
«Я даже не знаю, как пользоваться Instagram», — признался Баффет в интервью CNBC.

Читайте: Как Баффет вышел из падения рынков с мешком кэша $277 млрд

Издание отмечает, что заявление сделано на фоне напряженной политической обстановки в США, где президентская гонка между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом привела к массовому появлению фейков о поддержке политических деятелей со стороны известных личностей, включая Уоррена Баффета.

Кроме того, существует более широкая проблема так называемых «дипфейков», использующих искусственный интеллект для подделки образов влиятельных людей с целью коммерческой выгоды.

Благодаря достижениям технологий такие изображения и видео становятся все более реалистичными. У всех тех, кто знаком с взглядами Баффета на инвестиции, любое его якобы одобрение инвестиционного продукта или криптовалюты должно вызывать недоверие, поскольку известно, что к сфере криптовалют он относится отрицательно, пишет CNBC.

Напомним

В начале мая на очередном собрании акционеров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет рассказал о случае, который заставил его немного понервничать. Баффет увидел видео с собой же, созданное с помощью искусственного интеллекта — он утверждает, что даже его родная дочь не cмогла бы найти отличия.

Баффет пошутил, что уже готов был перевести деньги авторам видео. После этого гуру признался, что ничего не понимает в этой сфере, но ИИ вызывает у него беспокойство.

Инвестировать может каждый: начните зарабатывать от 10% годовых

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами