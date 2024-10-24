Инвесткомпания из ОАЭ стала владельцем почти 7% мосбиржи

Инвестиционная компания из ОАЭ Fundament Capital Investment Management стала владельцем 6,86% акций московской биржи, следует из сообщения торговой площадки. Компания получила в прямое распоряжение 156,2 млн акций в период до 30 сентября.

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Что известно

При этом доля американской State Street Bank and Trust Company сократилась с 5,26% до 2%. Сущфактов о других изменениях среди акционеров биржи опубликовано больше не было. Напомним, что смена долей у акционеров с пакетами менее 5% не раскрывается в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно сайту Fundament Capital, компания была создана в 2023 году и занимается созданием и управлением фондами, а также управляет портфелями инвесторов. Регион работы компании — Ближний Восток и Северная Африка. Компания имеет лицензию, выданную Управлением по ценным бумагам и биржевым товарам ОАЭ. Больше никакой информации там не раскрывается.

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