Инвестиционная компания из ОАЭ Fundament Capital Investment Management стала владельцем 6,86% акций московской биржи, следует из сообщения торговой площадки. Компания получила в прямое распоряжение 156,2 млн акций в период до 30 сентября.
Инвесткомпания из ОАЭ стала владельцем почти 7% мосбиржи
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Что известно
При этом доля американской State Street Bank and Trust Company сократилась с 5,26% до 2%. Сущфактов о других изменениях среди акционеров биржи опубликовано больше не было. Напомним, что смена долей у акционеров с пакетами менее 5% не раскрывается в Центре раскрытия корпоративной информации.
Согласно сайту Fundament Capital, компания была создана в 2023 году и занимается созданием и управлением фондами, а также управляет портфелями инвесторов. Регион работы компании — Ближний Восток и Северная Африка. Компания имеет лицензию, выданную Управлением по ценным бумагам и биржевым товарам ОАЭ. Больше никакой информации там не раскрывается.
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Напомним
По состоянию на 30 сентября 2024 года, согласно данным биржи, в состав акционеров торговой площадки с долей в 5% и более входили: Банк россии (11,8%), Сбербанк (10%), BЭБ.РФ (8,4%), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, 5,3%) и новый акционер Fundament Capital с долей 6,86%.
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