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11 октября 2024, 16:06 Читати українською

Московскую биржу выгнали из Казахстана

Московская биржа в ближайшее время выйдет из акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE). Об этом сообщает The Moscow Times.

Московская биржа в ближайшее время выйдет из акционеров Казахстанской фондовой биржи (KASE).

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«Принципиальное решение о том, что Мосбиржа выйдет из состава акционеров KASE, принято, и оно коллегами Мосбиржи поддержано. Я хотел бы сказать, что это правильное профессиональное решение», — сказал глава Нацбанка республики Тимур Сулейманов.

До этого глава правления Казахстанской биржи Алина Алдамберген сообщала, что KASE ведет переговоры по выкупу акций в Мосбирже. По ее словам, такой выкуп может быть произведен либо самой площадкой или акции передадут третьим лицам, но по согласованию с казахстанской стороной.

Решение о выводе Мосбиржи из списка акционеров было принято после привлечения международного юридического консультанта, проанализировавшего риски.

У руководства KASE были опасения, что наличие у акционеров российской компании под санкциями приведет к трудностям в работе с иностранными финансовыми структурами и партнерами.

Доля Мосбиржи в акционерном капитале KASE составляет 13,1%, а рыночная стоимость пакета — 12,1 млрд тенге или 2,2 млрд руб. При этом российская торговая площадка получила акции Казахстанской биржи в рамках стратегического партнерства за предоставленные россиянами технологии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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