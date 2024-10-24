Курс на 24 октября: НБУ повысил гривну на пять копеек

Национальный банк Украины установил на 24 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,2739 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 24 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 44,43 грн (на 23 октября курс был установлен на уровне 44,70 грн). Европейская валюта подешевела на 27 копеек.

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