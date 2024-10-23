Курс гривны на 23 октября: НБУ понизил нацвалюту на четыре копейки

Национальный банк Украины установил на 23 октября 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3313 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 23 октября установил официальный курс гривны по евро на уровне 44,70 грн (на 22 октября курс был установлен на уровне 44,81 грн). Европейская валюта подешевела на 11 копеек.

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