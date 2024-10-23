Инвестиции в недвижимость от $1000. Почему цены не падают во время войны. Куда инвестировать? (видео)

В этом видео Алексей Козырев (финансовый аналитик портала «Минфин») говорит с Владимиром Копотем, автором ютуб канала о доходной недвижимости Monitor.Estate об инвестициях в недвижимость: какие цены, риски, интересные предложения сейчас есть на рынке.