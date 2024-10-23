В Первом инвестиционном банке может измениться состав правления — представитель банка

После недавнего назначения новых членов Наблюдательного совета в Первом инвестиционном банке (ПИБ) может измениться состав правления. Об этом «Минфину» заявил член правления банка Дмитрий Золотько.

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Что известно

«Новоизбранные члены наблюдательного совета проходят согласование для вступления в должность в Национальном банке Украины. По решению Набсовета возможно изменение состава правления, которому будет установлен другой размер фиксированного вознаграждения», — сообщил Золотько.

Напомним

Первый инвестбанк работает в минус: за 8 месяцев 2024 года его убыток вырос почти на 20% и достиг 29,9 млн грн. В графе об уплате налога на прибыль соответственно ноль.

Недавно ПИБ был национализирован. Раньше он принадлежал акционерам из россии. Наблюдательный совет там работает менее года и заседает не каждый (неполный) месяц.

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