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23 октября 2024, 12:26 Читати українською

Количество угнанных авто упало до минимума за время большой войны. Какие машины воруют чаще всего

С начала 2024 г. в Украине украли 765 автомобилей, что является самым низким показателем за время полномасштабного вторжения России. За аналогичный период в прошлом году было зафиксировано почти вдвое больше автокраж — 1,2 тыс. Об этом сообщает платформа Опендатабот со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

С начала 2024 г.
Фото: pixabay.com

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Пик активности автоворов пришелся на начало полномасштабной войны — 11,7 тыс. случаев. Всего за три года зафиксировано 15 274 угнанных авто.

Где больше всего воруют авто

Больше всего краж стабильно фиксируется в Донецкой и Херсонской области — 256 и 166 случаев. В общей сложности это половина — 55% от общего количества угнанных авто в 2024 году.

А вот третье место заняла Волынская область со 104 кражами — 13,6% от общего количества. Еще год назад антирейтинг замыкала Днепропетровщина с показателем в 137 угнанных авто или 11%. Впрочем, в этом году ситуация в регионе улучшилась на две позиции в рейтинге.

Какие авто угоняют чаще всего

Традиционно больше всего воруют легковых автомобилей — 516 транспортных средств или 67,5% в 2024 году. Далее следуют грузовики и мотоциклы — 98 и 42 случая соответственно. В прошлом году популярностью также пользовались автоприцепы — 113 дел.

Всего в течение большой войны украли больше всего ВАЗов (2107 и 21063) — 2,4 тыс., ГАЗов — 1 тыс. и Renault — 750 автомобилей (преимущественно Duster). Преимущественно этот топ отражает данные за 2022 год, когда было рекордное количество похищений.

Впрочем, следует отметить, что год к году топ авто меняется: так, в 2023 году в тройке лидеров Volkswagen сдвинул Renault.

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В этом году наиболее популярными среди воров стали автомобили марки Nissan — 61 угон (8%). ВАЗ и Volkswagen также держатся в тройке лидеров — 57 (7,5%) и 53 (6,9%) машины.

Среди моделей больше всего пострадали от рук преступников Mitsubishi L200 — 17 случаев. Еще 15 автомобилей украли модели Nissan Navara, а Volkswagen — Transporter предпочли только 14 преступников.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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asdf2024
asdf2024
23 октября 2024, 12:28
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Ну вот есть же хорошие новости))))
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