Акции McDonald’s рухнули из-за отравлений гамбургерами

Один человек умер и десятки заразились кишечной палочкой после употребления роялчизбургера из McDonald’s в 10 штатах, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом пишет Reuters.
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Что известно
Вспышка, связанная с одним из самых популярных пунктов меню McDonald’s, вызвала заболевание у 49 человек, 10 человек были госпитализированы, сообщают официальные лица.
Выявленный штамм E. coli O157:H7 может вызывать серьезные заболевания и был источником вспышки в 1993 году, когда погибли четверо детей после употребления недожаренных гамбургеров в ресторанах Jack in the Box.
Большинство пострадавших ели роялчизбургер
Все опрошенные в рамках расследования сообщили, что ели в McDonald’s до начала заболевания, и большинство упомянули роялчизбургер, по данным CDC.
Определенный ингредиент, связанный с заболеванием, не был идентифицирован, но следователи сосредоточили внимание на нарезанном свежем луке и говяжьих котлетах.
Большинство заболевших — жители штатов Колорадо и Небраска.
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Комментарии - 4
Може його Гарріс підставила))