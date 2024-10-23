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23 октября 2024, 12:08 Читати українською

Акции McDonald’s рухнули из-за отравлений гамбургерами

Один человек умер и десятки заразились кишечной палочкой после употребления роялчизбургера из McDonald’s в 10 штатах, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом пишет Reuters.

Один человек умер и десятки заразились кишечной палочкой после употребления роялчизбургера из McDonald’s в 10 штатах, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

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Что известно

Вспышка, связанная с одним из самых популярных пунктов меню McDonald’s, вызвала заболевание у 49 человек, 10 человек были госпитализированы, сообщают официальные лица.

Выявленный штамм E. coli O157:H7 может вызывать серьезные заболевания и был источником вспышки в 1993 году, когда погибли четверо детей после употребления недожаренных гамбургеров в ресторанах Jack in the Box.

Большинство пострадавших ели роялчизбургер

Все опрошенные в рамках расследования сообщили, что ели в McDonald’s до начала заболевания, и большинство упомянули роялчизбургер, по данным CDC.

Определенный ингредиент, связанный с заболеванием, не был идентифицирован, но следователи сосредоточили внимание на нарезанном свежем луке и говяжьих котлетах.

Большинство заболевших — жители штатов Колорадо и Небраска.

Акции крупнейшей в мире сети быстрого питания после завершения основной сессии упали почти на 6%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Три літри
Три літри
23 октября 2024, 12:46
#
Трамп руки не помив.
+
0
Я_ __
Я_ __
23 октября 2024, 12:50
#
Три літри

Може його Гарріс підставила))
+
0
Три літри
Три літри
23 октября 2024, 14:05
#
Яке загадкове ПЗ у сайта: вдруге стерло мій коментар без втручання модераторів. Коментар не прожив і 5 хвилин.
+
0
Strain
Strain
23 октября 2024, 13:37
#
Если люди начали травиться в Маках — образце фастфуда и качества то походу запад начал прогнивать=)))))))))))
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