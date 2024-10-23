Акции McDonald’s рухнули из-за отравлений гамбургерами

Один человек умер и десятки заразились кишечной палочкой после употребления роялчизбургера из McDonald’s в 10 штатах, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Вспышка, связанная с одним из самых популярных пунктов меню McDonald’s, вызвала заболевание у 49 человек, 10 человек были госпитализированы, сообщают официальные лица.

Выявленный штамм E. coli O157:H7 может вызывать серьезные заболевания и был источником вспышки в 1993 году, когда погибли четверо детей после употребления недожаренных гамбургеров в ресторанах Jack in the Box.

Большинство пострадавших ели роялчизбургер

Все опрошенные в рамках расследования сообщили, что ели в McDonald’s до начала заболевания, и большинство упомянули роялчизбургер, по данным CDC.

Определенный ингредиент, связанный с заболеванием, не был идентифицирован, но следователи сосредоточили внимание на нарезанном свежем луке и говяжьих котлетах.

Большинство заболевших — жители штатов Колорадо и Небраска.

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