Зеленский говорит, что санкции ЕС против россии опаздывают по меньшей мере на год

Западные партнеры Украины будут увеличивать санкции против россии, но у них нет эффекта, на который рассчитывала Европа, поскольку их не ввели до конца. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами 21 октября, пишет Forbes.ua.

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Санкции не работают

Зеленский выделил Великобританию, которая ввела «важные санкции, о которых мы просили их». По его словам, санкции будут увеличиваться, однако они не обладают тем эффектом, на который рассчитывала Европа.

Причиной Зеленский назвал то, что сами страны ЕС не ввели санкции до конца.

«Это настоящая потеря, считаю, если не двух лет, так года точно. Еще год назад россия должна быть в том состоянии, в котором должна быть в следующем году», — подчеркнул президент.

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Он сравнил россию с «Титаником», экономика которой начнет тонуть, но будет делать это медленно. По словам Зеленского, важно для Украины то, чтобы после окончания войны российская экономика не смогла восстановиться за месяц.

Напомним

Россия в это время продолжает получать значительные доходы от продажи энергоносителей, которые использует для финансирования войны в Украине.

17 октября Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки сжиженного природного газа. На сегодняшний день это самый большой пакет санкций против «теневого флота» путина.

Страны ЕС рассчитывают возобновить дискуссии о новых санкциях против экономики россии в январе 2025 года, сообщило ранее Politico.

«Минфин» писал, что Совет Европейского Союза продлил до 15 марта 2025 года действие санкций в отношении лиц, ответственных за подрыв суверенитета и независимости Украины.