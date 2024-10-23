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23 октября 2024, 8:44 Читати українською

Авиакомпания Новой почты получила разрешение на чартерные рейсы внутри ЕС, но пока небо закрыто

Украинская грузовая авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на выполнение регулярных международных воздушных перевозок из Украины в Украину с 1 ноября на неограниченный срок. Об этом идет речь в приказе Государственной авиационной службы Украины № 789 от 21.10.2024.

Украинская грузовая авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на выполнение регулярных международных воздушных перевозок из Украины в Украину с 1 ноября на неограниченный срок.

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Что известно

Согласно документу, ООО «Супернова Эйрлайнз» получило право на эксплуатацию воздушных линий Львов — Прага — Львов и Киев — Прага — Киев с частотой семь рейсов в неделю.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Тимура Ткаченко, предоставленное авиакомпании Новой почты право на использование воздушных линий не является фактическим разрешением на выполнение полетов, является лишь коммерческой возможностью перевозки грузов по указанным маршрутам.

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«В настоящее время компания получила сертификат эксплуатанта, лицензию на перевозку грузов, то есть завершила цикл формирования как авиакомпания. Сейчас мы все понимаем, что ситуация с безопасностью не позволяет осуществлять полеты гражданской авиации. Небо над Украиной все еще, к сожалению, закрыто», — отметил он.

Напомним

Supernova Airlines была основана в 2021 году. Компания получила сертификат эксплуатанта по номеру UA 062. Это позволяет начать собственные грузовые авиарейсы.

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В мае 2023 года Supernova Airlines выполнила свой первый авиарейс по маршруту «Рига — Жешув — Рига». Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией RAF-Avia на самолете ATR 72.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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