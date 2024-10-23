Авиакомпания Новой почты получила разрешение на чартерные рейсы внутри ЕС, но пока небо закрыто

Украинская грузовая авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на выполнение регулярных международных воздушных перевозок из Украины в Украину с 1 ноября на неограниченный срок. Об этом идет речь в приказе Государственной авиационной службы Украины № 789 от 21.10.2024.

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Что известно

Согласно документу, ООО «Супернова Эйрлайнз» получило право на эксплуатацию воздушных линий Львов — Прага — Львов и Киев — Прага — Киев с частотой семь рейсов в неделю.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Тимура Ткаченко, предоставленное авиакомпании Новой почты право на использование воздушных линий не является фактическим разрешением на выполнение полетов, является лишь коммерческой возможностью перевозки грузов по указанным маршрутам.

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«В настоящее время компания получила сертификат эксплуатанта, лицензию на перевозку грузов, то есть завершила цикл формирования как авиакомпания. Сейчас мы все понимаем, что ситуация с безопасностью не позволяет осуществлять полеты гражданской авиации. Небо над Украиной все еще, к сожалению, закрыто», — отметил он.

Напомним

Supernova Airlines была основана в 2021 году. Компания получила сертификат эксплуатанта по номеру UA 062. Это позволяет начать собственные грузовые авиарейсы.

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В мае 2023 года Supernova Airlines выполнила свой первый авиарейс по маршруту «Рига — Жешув — Рига». Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией RAF-Avia на самолете ATR 72.