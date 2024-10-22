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22 октября 2024, 17:44 Читати українською

В Европе продажи новых автомобилей упали на 6% в сентябре

В сентябре в странах Евросоюза (ЕС) было продано 809 163 новых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В августе продажи также упали на 18,3% в годовом выражении. Это следует из доклада Европейской ассоциации автопроизводителей.

В сентябре в странах Евросоюза (ЕС) было продано 809 163 новых автомобиля, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г.
Фото: motors.top

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Снижение продаж

В частности, в сентябре снижение произошло на трех из четырех основных рынков региона: на 11,1% во Франции, на 10,7% в Италии и на 7% в Германии.

В то же время в Испании случился рост на 6,3%.

Среди брендов наибольшее падение продаж (-27,1%) наблюдается у концерна Stellantis, который является вторым по величине европейским производителем автомобилей. У Renault Group снижение на 1,5%. При этом Volkswagen Group и BMW Group смогли нарастить продажи на 0,3% и 7,6% соответственно.

Читайте: ЕС ввел огромные пошлины на электрокары из Китая: как изменится цена на них в Украине

Количество проданных электромобилей с аккумуляторными батареями (BEV) выросло на 9,8% до 139 702 единиц в сентябре 2024 г. При этом общая доля рынка снизилась с 14% до 13,1%, что в докладе ACEA обусловлено существенным снижением продаж в Германии (-28,6%). Продажи бензиновых автомобилей упали на 17,9%. В том числе во Франции на 31,9%, в Италии на 23,3%, Германии на 15,2% и в Испании на 10,7%.

Пошлины на авто

В начале октября страны ЕС поддержали введение импортных компенсационных пошлин в отношении китайских электромобилей в связи с тем, что, по мнению Брюсселя, автоконцерны КНР неправомерно используют госсубсидии, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Министерство торговли Китая признало политическую волю ЕС продолжать переговоры по линии ВТО. Но ведомство предупредило, что пошлины «пошатнут и подорвут» доверие китайских компаний, инвестирующих в Европу.

Автогражданка: Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
22 октября 2024, 17:52
#
А в Україні не вистачає нових авто:)))
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