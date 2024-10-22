Акции Hyundai упали почти на 7% на старте торгов в Индии

Котировки индийского подразделения южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor упали почти на 7% первого дня торгов после крупнейшего в истории Индии первоначального размещения акций. Об этом пишет CNBC.

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Автопроизводитель предложил 142,19 млн акций по цене от 1865 индийских рупий ($22,18) до 1960 рупий. IPO принесло 278,56 млрд. рупий, или $3,3 млрд.

22 октября в 14:30 по местному времени акции торговались по цене 1842 рупий ($21,91) против первоначальной цены публичного размещения 1960 рупий.

По данным Reuters, книга заявок на участие в IPO, которая открылась 15 октября и закрылась 17 октября, была переподписана в 2,4 раза. Это первое IPO подразделения автопроизводителя за пределами Южной Кореи.

Агентство указывает, что падение в первый день — это типичная ситуация для индийского рынка.

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