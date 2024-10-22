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22 октября 2024, 15:33 Читати українською

Инвесторы бегут из тематических ETF

Инвесторы всего мира выходят из биржевых фондов (ETF), связанных с определенными темами, такими как искусственный интеллект или видеоигры, перекладывая средства в традиционные ETF, привязанные к фондовым индексам. Об этом сообщает Reuters.

Инвесторы всего мира выходят из биржевых фондов (ETF), связанных с определенными темами, такими как искусственный интеллект или видеоигры, перекладывая средства в традиционные ETF, привязанные к фондовым индексам.
Фото: depositphotos

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Что происходит на рынке

По данным аналитической компании Morningstar, тематические ETF демонстрируют рост чистого оттока средств третий год подряд. Так, с начала 2024 года отток средств из тематических ETF составил $5,8 млрд против $4,8 млрд за весь 2023 год.

На рост оттока средств из таких фондов оказывает влияние укрепление фондовых индексов, большинство из которых сейчас находятся вблизи рекордных максимумов. Так, пять крупнейших ETF, отслеживающих индексы S&P 500 и Nasdaq 100, в этом году получили приток в размере $170 млрд.

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Аналитик ETF в Morningstar Брайан Армор заявил, что проблема оттока средств из тематических ETF заключается в «самой природе тематического инвестирования».

«Нужно выбрать правильную тему, затем убедиться, что фонд выбрал акции, которые больше всего выиграют от этой темы, а затем правильно рассчитать время покупки фонда. Сделать эти действия правильно сложно», — сказал Армор.

Что такое ETF

Биржевой инвестиционный инструмент (англ. exchange-traded fund, ETF) — это инвестиционный фонд, который торгуется на бирже, отслеживает индексы или секторы, или отдельные активы (например, золото, нефть или валюту), и повторяет их динамику.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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