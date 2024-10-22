Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 11057 об обязательной публикации смет при публичных закупках (прозрачное строительство). Об этом говорится в карточке документа.
В Украине будут «строить прозрачно»: Зеленский подписал закон
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О чем речь в законопроекте
Закон обязывает государственных заказчиков обнародовать в электронной системе закупок Prozorro подробную информацию о ценах на стройматериалы при закупках услуг по ремонту и строительству. Это должно способствовать более эффективному использованию бюджетных средств.
Также закон устанавливает, что неотъемлемыми приложениями к договору о закупке услуг по текущему ремонту, текущему ремонту с разработкой проектной документации, работ по строительству новых, расширению, реконструкции, капитальному ремонту и реставрации существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, работ по строительству объектов с разработкой проектной документации, есть документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы.
Эти документы должны прилагаться к договору о закупке независимо от вида договорной цены, включая выполнение работ по строительству автомобильных дорог или услуг по ремонту автомобильных дорог.
Кроме того, закон определяет информацию о строительных материалах, которая обязательно должна содержаться в таких документах, а именно: наименование, характеристики, единица измерения, отпускная цена, количество, стоимость транспортировки и заготовительно-складские расходы.
Что обеспечит закон
Закон о «прозрачном строительстве» позволит обеспечить соблюдение международного стандарта обеспечения прозрачности и подотчетности при использовании публичных средств.
При этом прозрачность строительных закупок повысит доступность строительного рынка и конкуренцию на нем.
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