В Украине будут «строить прозрачно»: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 11057 об обязательной публикации смет при публичных закупках (прозрачное строительство). Об этом говорится в карточке документа.

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О чем речь в законопроекте

Закон обязывает государственных заказчиков обнародовать в электронной системе закупок Prozorro подробную информацию о ценах на стройматериалы при закупках услуг по ремонту и строительству. Это должно способствовать более эффективному использованию бюджетных средств.

Также закон устанавливает, что неотъемлемыми приложениями к договору о закупке услуг по текущему ремонту, текущему ремонту с разработкой проектной документации, работ по строительству новых, расширению, реконструкции, капитальному ремонту и реставрации существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, работ по строительству объектов с разработкой проектной документации, есть документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы.

Эти документы должны прилагаться к договору о закупке независимо от вида договорной цены, включая выполнение работ по строительству автомобильных дорог или услуг по ремонту автомобильных дорог.

Кроме того, закон определяет информацию о строительных материалах, которая обязательно должна содержаться в таких документах, а именно: наименование, характеристики, единица измерения, отпускная цена, количество, стоимость транспортировки и заготовительно-складские расходы.

Что обеспечит закон

Закон о «прозрачном строительстве» позволит обеспечить соблюдение международного стандарта обеспечения прозрачности и подотчетности при использовании публичных средств.

При этом прозрачность строительных закупок повысит доступность строительного рынка и конкуренцию на нем.