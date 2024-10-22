В Украине будут «строить прозрачно»: Зеленский подписал закон

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 октября 2024, 9:33 Читати українською

В Украине будут «строить прозрачно»: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 11057 об обязательной публикации смет при публичных закупках (прозрачное строительство). Об этом говорится в карточке документа.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 11057 об обязательной публикации смет при публичных закупках (прозрачное строительство).
Фото: depositphotos

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

О чем речь в законопроекте

Закон обязывает государственных заказчиков обнародовать в электронной системе закупок Prozorro подробную информацию о ценах на стройматериалы при закупках услуг по ремонту и строительству. Это должно способствовать более эффективному использованию бюджетных средств.

Также закон устанавливает, что неотъемлемыми приложениями к договору о закупке услуг по текущему ремонту, текущему ремонту с разработкой проектной документации, работ по строительству новых, расширению, реконструкции, капитальному ремонту и реставрации существующих объектов и сооружений производственного и непроизводственного назначения, работ по строительству объектов с разработкой проектной документации, есть документы, содержащие информацию о ценах на материальные ресурсы.

Эти документы должны прилагаться к договору о закупке независимо от вида договорной цены, включая выполнение работ по строительству автомобильных дорог или услуг по ремонту автомобильных дорог.

Кроме того, закон определяет информацию о строительных материалах, которая обязательно должна содержаться в таких документах, а именно: наименование, характеристики, единица измерения, отпускная цена, количество, стоимость транспортировки и заготовительно-складские расходы.

Что обеспечит закон

Закон о «прозрачном строительстве» позволит обеспечить соблюдение международного стандарта обеспечения прозрачности и подотчетности при использовании публичных средств.

При этом прозрачность строительных закупок повысит доступность строительного рынка и конкуренцию на нем.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Strain
Strain
22 октября 2024, 9:45
#
Законов принимают как грязи. А всё как было так и осталось. Просто схемы становятся сложнее, а потому взятки больше.
+
0
Я_ __
Я_ __
22 октября 2024, 10:26
#
«прозоро» в українському контексті, після тендерів з овочерізками, дубовими дверями та барабанами за мільйони гривень в бомбосховища під час війни на тендерному майданчику «prozzoro», це звучить так само мемно, як «потужно», «незламно», «бусік незламності», «ля бусіфікасьйон»)
+
0
asdf2024
asdf2024
22 октября 2024, 10:33
#
ЗеЧеушеско как обычно наобещает хорошего ,а будет всё плохо…
+
0
Я_ __
Я_ __
22 октября 2024, 10:44
#
З невиконаного залишився наче тільки бакс по 45, поки 41−42, тож чекаємо на потужний незламний курс по 45+ :)
+
0
potator
potator
22 октября 2024, 10:46
#
«Фантазёр»
Ты меня называла
+
0
bonv
bonv
22 октября 2024, 11:34
#
Популіст!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами