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22 октября 2024, 9:12 Читати українською

Спрос на удаленную идентификацию через BankID вырос на 9%

В III квартале 2024 года был зафиксирован устойчивый рост спроса на использование Системы BankID НБУ, обеспечивающей удаленную идентификацию и верификацию граждан для доступа к дистанционным услугам в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В III квартале 2024 года был зафиксирован устойчивый рост спроса на использование Системы BankID НБУ, обеспечивающей удаленную идентификацию и верификацию граждан для доступа к дистанционным услугам в Украине.
Фото: depositphotos

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Успешные идентификации

Общее количество успешных электронных идентификаций за июль-сентябрь составило 24,2 миллиона запросов, что на 9% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Как изменилось количество участников

Количество участников системы также возросло: к ней подключились четыре новых поставщика услуг и два дополнительных абонентских узла. Среди новых участников — мобильное приложение для образования «Мрия», которое используют ученики, родители и учителя.

В целом система BankID НБУ в настоящее время насчитывает 39 банков-идентификаторов и 108 абонентов-предоставителей услуг.

Читайте: Спрос на удаленную идентификацию через BankID существенно вырос

Кроме того, НБУ завершил предварительную оценку соответствия Системы требованиям европейского регламента eIDAS для электронной идентификации со средним уровнем доверия и определил следующие шаги по ее регистрации в ЕС.

Напомним

Как писал «Минфин», спрос на отдаленную идентификацию и верификацию граждан через Систему BankID существенно вырос во ІІ квартале 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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