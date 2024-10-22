В III квартале 2024 года был зафиксирован устойчивый рост спроса на использование Системы BankID НБУ, обеспечивающей удаленную идентификацию и верификацию граждан для доступа к дистанционным услугам в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Спрос на удаленную идентификацию через BankID вырос на 9%
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Успешные идентификации
Общее количество успешных электронных идентификаций за июль-сентябрь составило 24,2 миллиона запросов, что на 9% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Как изменилось количество участников
Количество участников системы также возросло: к ней подключились четыре новых поставщика услуг и два дополнительных абонентских узла. Среди новых участников — мобильное приложение для образования «Мрия», которое используют ученики, родители и учителя.
В целом система BankID НБУ в настоящее время насчитывает 39 банков-идентификаторов и 108 абонентов-предоставителей услуг.
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Кроме того, НБУ завершил предварительную оценку соответствия Системы требованиям европейского регламента eIDAS для электронной идентификации со средним уровнем доверия и определил следующие шаги по ее регистрации в ЕС.
Напомним
Как писал «Минфин», спрос на отдаленную идентификацию и верификацию граждан через Систему BankID существенно вырос во ІІ квартале 2024 года.
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