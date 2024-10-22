Спрос на удаленную идентификацию через BankID вырос на 9%

В III квартале 2024 года был зафиксирован устойчивый рост спроса на использование Системы BankID НБУ , обеспечивающей удаленную идентификацию и верификацию граждан для доступа к дистанционным услугам в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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Успешные идентификации

Общее количество успешных электронных идентификаций за июль-сентябрь составило 24,2 миллиона запросов, что на 9% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Как изменилось количество участников

Количество участников системы также возросло: к ней подключились четыре новых поставщика услуг и два дополнительных абонентских узла. Среди новых участников — мобильное приложение для образования «Мрия», которое используют ученики, родители и учителя.

В целом система BankID НБУ в настоящее время насчитывает 39 банков-идентификаторов и 108 абонентов-предоставителей услуг.

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