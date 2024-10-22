Украина подписала с Францией грантовый договор на 200 млн евро

Министр экономики Юлия Свириденко и посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер подписали грантовое соглашение о возобновлении критической инфраструктуры и поддержке секторов экономики Украины на 200 миллионов евро . Об этом сообщает «Интерфакс-Украина » .

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Детали договора

Как пояснил Вейсьер на церемонии подписания, соглашение предусматривает предоставление 200 миллионов евро грантов, «которые смогут использовать компании во Франции и Украине и местные органы власти для поддержания критически важной инфраструктуры и горнодобывающих работ в Украине».

Дипломат добавил, что реализация проектов в рамках соглашения может начаться через несколько недель. Сначала их отбирает украинская сторона, а затем французская.

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Первая вице-премьер Украины отметила, что все проекты в рамках соглашения с Францией будут направлены на разминирование территории Украины, а также сферу здравоохранения, поддержание критической инфраструктуры, водоснабжения и энергетики.

«По договоренности сторон, учитывая все эти вызовы, связанные с энергетикой, мы хотим, чтобы по меньшей мере 60 млн. евро из этой суммы было направлено на поддержание энергетики и реализацию проектов водоснабжения», — добавила Свириденко.

Напомним

Как писал «Минфин», 7 июня президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подпишут два соглашения о предоставлении Украине кредитов и грантов на сумму 650 млн евро, в частности, для поддержки местных властей и критически важной инфраструктуры.