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22 октября 2024, 8:47 Читати українською

Украина подписала с Францией грантовый договор на 200 млн евро

Министр экономики Юлия Свириденко и посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер подписали грантовое соглашение о возобновлении критической инфраструктуры и поддержке секторов экономики Украины на 200 миллионов евро. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» .

Министр экономики Юлия Свириденко и посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер подписали грантовое соглашение о возобновлении критической инфраструктуры и поддержке секторов экономики Украины на 200 миллионов евро.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Детали договора

Как пояснил Вейсьер на церемонии подписания, соглашение предусматривает предоставление 200 миллионов евро грантов, «которые смогут использовать компании во Франции и Украине и местные органы власти для поддержания критически важной инфраструктуры и горнодобывающих работ в Украине».

Дипломат добавил, что реализация проектов в рамках соглашения может начаться через несколько недель. Сначала их отбирает украинская сторона, а затем французская.

Читайте: Франция предоставит Украине еще 650 миллионов евро в поддержку критической инфраструктуры

Первая вице-премьер Украины отметила, что все проекты в рамках соглашения с Францией будут направлены на разминирование территории Украины, а также сферу здравоохранения, поддержание критической инфраструктуры, водоснабжения и энергетики.

«По договоренности сторон, учитывая все эти вызовы, связанные с энергетикой, мы хотим, чтобы по меньшей мере 60 млн. евро из этой суммы было направлено на поддержание энергетики и реализацию проектов водоснабжения», — добавила Свириденко.

Напомним

Как писал «Минфин», 7 июня президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подпишут два соглашения о предоставлении Украине кредитов и грантов на сумму 650 млн евро, в частности, для поддержки местных властей и критически важной инфраструктуры.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Rubi0
Rubi0
22 октября 2024, 9:19
#
О каких целых секторах экономики речь ? 200 млн евро это только на одни очистные сооружения для полу миллионного Николаева, который 3 год без питьевой воды сидит, а люди в прямом смысле слова с ручьев скважин и колодцев воду таскают как 500 лет назад.
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asdf2024
asdf2024
22 октября 2024, 10:40
#
На французских виллах киевских чиновников, что ремонт не нужен по твоему ?)В Нице очень дорогие строители.
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